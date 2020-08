Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Emerge la parte sommersa dell’iceberg, se siamo bravi non andremo a sbatterci contro” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Abbiamo già usato più volte la metafora dell’iceberg per chiarire come un sistema di sorveglianza non riesca mai a catturare TUTTI i casi di infezione. Non abbiamo però sottolineato come la sensibilità di un sistema di sorveglianza può cambiare nel corso del tempo. Quella che riuscivamo a “vedere” a marzo non è la stessa fotografia che vediamo oggi“: lo spiega su Facebook Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Coronavirus, facendo un’analisi sull’andamento in Italia. Nella figura a destra Lopalco dimostra “graficamente come la curva epidemica dei casi pugliesi, una volta esclusi i casi asintomatici e paucisintomatici, non si modifica quasi per nulla nella ... Leggi su meteoweb.eu

