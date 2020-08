Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Si è indebolito ma non andrà via presto, fondamentale il vaccino anti-influenza” (Di venerdì 21 agosto 2020) “In Italia abbiamo ottenuto dei risultati importanti: i ricoveri sono sotto soglia, il virus circola in alcune popolazioni, ma non si possono blindare le persone all’infinito, i più fragili hanno capito e si proteggono“. Lo ha affermato la virologa Ilaria Capua intervenendo a SkyTg24. “Dal punto di vista dell’emergenza epidemica alcuni Paesi hanno capito – ha aggiunto – e stanno facendo del loro meglio per tenere il virus sotto controllo. E’ chiaro che avremo a che fare con lui per un periodo abbastanza lungo. Sono preoccupata per quello che succede qui negli Usa, dove stanno arrivando anche due uragani. Da noi il numero di contagi e’ in aumento, dalle immagini che vedo l’estate è sempre l’estate, ma sono contagi e non sono ... Leggi su meteoweb.eu

