Coronavirus, la “profezia” di Bill Gates: “Ci saranno ancora milioni di morti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid, Bill Gates: “Ci saranno ancora milioni di morti” “Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19”. Questa è quella che la stampa definisce la “profezia” di Bill Gates. In un’intervista rilasciata all’Economist il co fondatore di Microsoft e filantropo della Fondazione Bill&Melinda Gates, che ha già devoluto più di 350 milioni di dollari alla lotta contro il nuovo Coronavirus, sostiene che “la maggior parte di quelle morti non sarebbe causata dalla malattia in quanto tale, ma dal sovraccarico dei sistemi sanitari, e di economie ... Leggi su tpi

