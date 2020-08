Coronavirus, la ministra Azzolina all’attacco: «Nei sindacati c’è chi sta cercando di sabotare la riapertura delle scuole» (Di venerdì 21 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione non ha dubbi: le scuole riapriranno il 14 settembre nonostante «sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano». Si sfoga così Lucia Azzolina sulle pagine di La Repubblica ribadendo che il piano per la scuola esiste: «Riapriranno per tutti, in presenza, anche se i numeri del contagio dovessero peggiorare. È una questione di responsabilità: individuale e collettiva – aggiunge -. Gli esami di Stato si sono svolti in sicurezza, nessun ragazzo si è ammalato. I nuovi contagi sono avvenuti in vacanza, non a scuola». La ministra dichiara che il ritorno a scuola è fondamentale soprattutto «per i ragazzi di famiglie fragili. Non farlo significherebbe lasciarli per strada: le criminalità e le ... Leggi su open.online

