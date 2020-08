Coronavirus, la fondazione Gimbe: “I contagi aumentati del 140% nell’ultimo mese. Su sia i casi autoctoni che quelli d’importazione” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nell’ultimo mese i casi di Coronavirus sono aumentati del 140%. A sostenerlo è la fondazione Gimbe, che ha basato la sua analisi sul confronto tra i 3.399 nuovi i casi rilevati dal 12 al 18 agosto e i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio. “Si conferma il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione (stranieri) o da rientro di italiani andati in vacanza all’estero”, scrive in una nota il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta. “La risalita nella curva dei contagi – continua – desta non poche preoccupazioni sia perché l’incremento inizia a riflettersi progressivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Linkiesta : Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché p… - fzirnstein : RT @giannimacheda: Domenica vado in Fondazione Prada. Ho bisogno di vedere con i miei occhi un paninello con fettina di prosciutto a 8 euro… - GDS_it : #Coronavirus, l'allarme della fondazione Gimbe: 'Contagi aumentati del 141% in un mese' - vzirnstein : RT @giannimacheda: Domenica vado in Fondazione Prada. Ho bisogno di vedere con i miei occhi un paninello con fettina di prosciutto a 8 euro… - Imbuzz59 : Ho supportato DreamLab per 9 ore, 1 minuto e 27 secondi, e completato 17 calcoli per il progetto Coronavirus (Fase… -