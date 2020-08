Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 21 agosto: morti, contagi, guariti (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 21 agosto 2020. È di 16.578 (+664) persone attualmente positive, 35.427 (+9) morti, 204.960 (+274) guariti, per un totale di 257.065 (947) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 16.578 attualmente postivi, 919 (+36) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 69 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 15.690 si trovano in ... Leggi su tpi

