Coronavirus Italia, altro aumento dei contagi: oltre 900 casi in 24h (Di venerdì 21 agosto 2020) Non accenna a diminuire la crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Anche nelle ultime ore si è segnato una nuova impennata dei contagi, così come un deciso aumento dei morti. Continua quindi a essere alta la tensione e la preoccupazione per una possibile seconda ondata del Covid-19 in Italia e le sue relative conseguenze. Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 agosto Sono state due settimane di costante preoccupazione, di pari passo con la crescita dei contagi. Entrambi questi elementi, sono alla base dei dati del bollettino del 21 agosto sul Coronavirus in Italia. Ieri erano stati 845 i nuovi casi, un numero che non si vedeva dal 16 maggio e che, ... Leggi su thesocialpost

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - infoitsalute : Coronavirus: in Italia nuovo boom di contagi - RobRe62 : RT @Emergenza24: [21.08-17:20] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiornamen… -