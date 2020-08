Coronavirus, indagine dell’Anticorruzione sui prezzi gonfiati di camici, visiere e mascherine. Differenze tra il 300 e l’800 per cento (Di venerdì 21 agosto 2020) Differenze abnormi tra prezzi con Differenze fino all’800 per cento. Durante le fasi iniziali dell’emergenza sanitaria provocata dal coronviru camici, mascherine, visiere, i preziosi dispositivi di sicurezza che doveva utilizzare il personale sanitario, medici, infermieri e oss, sono stati pagati a cifre esorbitanti e spesso con enormi Differenze tra strutture anche a pochi chilometri di distanza. Come riporta La Stampa l’Anticorruzione sta indagando sul perché a Lodi i camici sono stati pagati a 1,80 euro l’uno, ma a Legnano 7,90 euro. Una differenza che sfiora il 400%. “L’indagine nasce dalla volontà di capire che cosa succede negli acquisti di emergenza. Varie ... Leggi su ilfattoquotidiano

AnsaSicilia : Coronavirus: tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea. Indagine dopo positività turista rientrata a Napoli |… - Salvaroma972 : RT @fforzano: Scusi @nzingaretti ma uno che regalare 11 milioni a un'azienda fantasma, si fa lo spritz a Milano in piena emergenza coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indagine Coronavirus, indagine dell’Anticorruzione sui prezzi gonfiati di camici, visiere e mascherine Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 17enne intubato dopo festa in piscina

Uno studente di 17 anni è intubato nella Terapia intensiva del Policlinico di Milano dove è ricoverato da mercoledì. Sarebbe stato infettato dal Sars-cov-2 in una festa di Ferragosto in piscina, insie ...

Coronavirus, partono i test nelle scuole reatine

RIETI - Sono iniziate ieri e dureranno circa due settimane, fino al 4 settembre prossimo, le indagini di siero prevalenza messe in campo dall’Asl di Rieti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico p ...

Uno studente di 17 anni è intubato nella Terapia intensiva del Policlinico di Milano dove è ricoverato da mercoledì. Sarebbe stato infettato dal Sars-cov-2 in una festa di Ferragosto in piscina, insie ...RIETI - Sono iniziate ieri e dureranno circa due settimane, fino al 4 settembre prossimo, le indagini di siero prevalenza messe in campo dall’Asl di Rieti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico p ...