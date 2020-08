Coronavirus in Toscana, come nel lockdown: 79 casi (20 rientri dall’estero), oggi 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) oggi, 21 agosto, in Toscana sono stati registrati 79 nuovi contagi (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). L'età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68% è asintomatico. Delle 79 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero Leggi su firenzepost

