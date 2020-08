Coronavirus, in Puglia 35 nuovi casi. Un neonato risultato positivo ricoverato a Bari (Di venerdì 21 agosto 2020) Poco meno di tremila i tamponi eseguti. Ancora tanti i contagi fra le le persone rientrate da Grecia, Spagna e Malta. Nessun decesso il totale dei positivi è ora sopra quota 400 Leggi su repubblica

