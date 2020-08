Coronavirus, in Lombardia 174 nuovi casi e sei decessi: meno ricoveri (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta In Lombardia i nuovi casi di Coronavirus sono 174, tra i quali 26 debolmente positivi, su 10.703 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre sei decessi per un totale di 16.852 ... Leggi su tgcom24.mediaset

