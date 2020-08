Coronavirus in Italia, ultime notizie. Scuola, Azzolina: “In caso di contagio possibile quarantena per tutta la classe” (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Mentre non accennano a placarsi le polemiche sulla riapertura delle scuole e su cosa fare in caso di nuovi contagi in aula, a preoccupare l’Italia è anche l’ultimo bollettino della Protezione civile, il peggiore – in quanto a numero di nuovi infetti – dal 16 maggio scorso: 845 nuovi positivi, 6 morti e 180 guariti. L’epicentro del Covid-19 nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - LegaSalvini : MIGRANTI POSITIVI AL CORONAVIRUS, 'LIBERI DI FUGGIRE DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA' - fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - GiancarloGarci6 : RT @FQLive: #ULTIMORA EMERGENZA COVID Aumentano i casi in Italia: +845 positivi nelle ultime 24 ore - Marco1999Busa : RT @TWDDarylRick: Migranti positivi al coronavirus, rischio di rivolta a Rocca di Papa: poliziotti protetti solo da un camice -