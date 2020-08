Coronavirus in Italia in crescita: 947 nuovi casi e 9 morti (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA - Nuovo picco di contagi per il Coronavirus in Italia. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 845,. 9 i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - BlunoteWeb : #Coronavirus: #21agosto, nuovo boom contagi in un giorno in #Italia - Lorenzo_L14 : +947 casi di #COVID19 in Italia nelle ultime 24h. Il silenzio in cui sono piombati i negazionisti del virus, color… -