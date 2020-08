Coronavirus, in Italia contagi aumentati del 141% nell’ultimo mese. Cartabellotta (Gimbe): “Preoccupati” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nell’ultimo mese in Italia i contagi da Coronavirus sono aumentati del 141 per cento. Il calcolo è stato fatto dalla Fondazione Gimbe, che per bocca del suo presidente, Nino Cartabellotta, avverte: “La risalita nella curva dei contagi desta non poche preoccupazioni sia perché l’incremento inizia a riflettersi progressivamente sull’aumento delle ospedalizzazioni, sia perché solo negli ultimi due giorni, peraltro non inclusi nella nostra analisi settimanale, sono stati riportati quasi 1.500 nuovi casi”. “Dopo quattro settimane di crescita costante siamo davanti a segnali che invitano a mantenere l’attenzione molto alta sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese”, ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - LegaSalvini : MIGRANTI POSITIVI AL CORONAVIRUS, 'LIBERI DI FUGGIRE DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA' - fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - Miti_Vigliero : Coronavirus Italia, ultime news. Impennata di contagi, '+141% rispetto a un mese fa' - fabrilapa : Coronavirus, in Svezia mai così tanti morti da 150 anni -