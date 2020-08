Coronavirus, in Croazia nuovo record contagi: 265 in 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus , in Croazia nelle ultime 24 ore si sono registrati 265 nuovi contagi da Coronavirus, nuovo record giornaliero dall'inizio dell'epidemia. Come riferiscono i media regionali, da ieri si è ... Leggi su leggo

in Croazia nelle ultime 24 ore si sono registrati 265 nuovi contagi da Coronavirus, nuovo record giornaliero dall'inizio dell'epidemia. Al rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna contatta l'ATS di riferimento per il territorio. In Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue. Insopportabili questi migranti in giro per Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il coronavirus. Emergenza coronavirus. Riceviamo numerose chiamate per i rientri dall'estero. Croazia, Grecia, Spagna e Malta obbligatorio tampone.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Croazia Dalla Francia alla Grecia, l'Europa nella seconda ondata di coronavirus? In Croazia +174% di casi TGCOM Coronavirus, Solinas: “Non esiste caso Sardegna, governo responsabile ripresa contagi”

Non ci sta a leggere attacchi che stanno piovendo da ogni dove contro la Sardegna, considerata quasi come una “isola di untori”. E così il governatore Christian Solinas è di nuovo sceso in campo per r ...

BRA/ Coronavirus: ancora 4 positivi, mascherina obbligatoria dalle ore 18 alle ore 6

CUNEO CRONACA - Secondo i dati dell'Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte aggiornati alla mattinata del 21 agosto 2020, attualmente a Bra sono 4 i residenti positivi al Coronavirus, monitorati d ...

