Coronavirus in Campania, parla De Luca: “valuto lo stop della mobilità regionale” (Di venerdì 21 agosto 2020) 947 nuovi casi, questo il numero registrato in Italia con il bollettino fornito il 21 agosto 2020. Numeri che preoccupano i governatori delle regioni i cui i numeri continuano a crescere. Tra queste anche la Campania che nelle ultime 24 ore, ha registrato oltre 60 nuovi casi. Vincenzo De Luca si prepara a prendere delle decisioni importanti, come ha spiegato questo pomeriggio facendo il punto. Si prenderà quindici giorni di tempo per decidere: potrebbe infatti pensare a uno stop per la mobilità regionale. CRESCONO I CASI DI Coronavirus IN ITALIA: DE Luca VALUTA CHIUSURA MOBILITA’ INTERREGIONALE A fine agosto “vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale“. Queste le parole ... Leggi su ultimenotizieflash

