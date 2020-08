Coronavirus in Campania, i dati del 20 agosto: 68 nuovi positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 20 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 68 nuovi positivi su 3.475 tamponi effettuati. In Campania 68 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 15 provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Zero i decessi e 3 le persone guarite. A comunicarlo … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,8% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Tra 15 giorni valuto lo stop della mobilità regionale' #Coronavirusitalia… - fanpage : #coronavirus #Napoloi De Luca pronto a prendere drastiche decisioni - sconticchio : Ancora con ste stronzate.... - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 68 positivi e 3 guariti nelle ultime 24 ore -