Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: 'Emergenza? No, chi lo dice è in malafede'. Fontana e Zaia: 'Dati preoccupanti' (Di venerdì 21 agosto 2020) Una posizione quella del segretario della Lega ripetuta più volte nei giorni scorsi e che oggi è stata rilanciata dall'ex titolare del Viminale in un'intervista al Sussidiario.net: 'Così si fa del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le parole dell’ex ministro dell’Interno hanno fatto rumore anche all’interno del suo stesso partito: si discostano, infatti, completamente dalle posizioni di due big del Carroccio come Attilio Fontana ...

