Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dati preoccupanti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Esiste oggi un’emergenza Coronavirus? “Ora no, lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive. Chi dice il contrario, ovvero il governo, è in malafede e fa terrorismo per mantenere il potere”. Nonostante l’incremento dei contagi per Matteo Salvini la pandemia continua a non essere più un problema. Una posizione quella del segretario della Lega ripetuta più volte nei giorni scorsi e che oggi è stata rilanciata dall’ex titolare del Viminale in un’intervista al Sussidiario.net: “Così si fa del male all’Italia: ora il covid è gestibile senza allarmismi. È assurdo parlare di emergenza in mancanza di emergenza, sarebbe un insulto per gli italiani e per la democrazia”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dat… - ribelle51 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dati p… - clikservernet : Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dat… - Noovyis : (Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Da… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cortocircuito Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dati preoccupanti”

I governatori di Lombardia e Veneto, i territori più colpiti del coronavirus, usano toni molti diversi da ... smentiscono completamente la parole del segretario, facendo andare in cortocircuito la ...

La vita sotto scorta di Massimo Giletti: “Certo che ho paura, ma non mi fermo”

Da qualche settimana Massimo Giletti è sotto scorta dopo aver ricevuto minacce dal boss mafioso Filippo Graviano all’indomani della puntata del 10 maggio scorso in cui il giornalista aveva letto a “No ...

I governatori di Lombardia e Veneto, i territori più colpiti del coronavirus, usano toni molti diversi da ... smentiscono completamente la parole del segretario, facendo andare in cortocircuito la ...Da qualche settimana Massimo Giletti è sotto scorta dopo aver ricevuto minacce dal boss mafioso Filippo Graviano all’indomani della puntata del 10 maggio scorso in cui il giornalista aveva letto a “No ...