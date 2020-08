Coronavirus, il contagio aumenta ancora: 947 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 947 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore. Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono state Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (115). Sono stati effettuati 71.996, circa 5.500 in meno di giovedì quando erano stati scovati 845 contagi. Meno tamponi, ma più infetti dunque a conferma di una curva epidemica che, seppur lentamente, continua la sua ascesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

