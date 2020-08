Coronavirus, il bollettino odierno: casi schizzano a +947, 9 decessi nelle ultime 24h (Di venerdì 21 agosto 2020) Aumentano ancora i nuovi casi di persone positive al Coronavirus nel nostro paese: oggi si contano +947 casi di contagio da Covid-19 in più e 9 decessi, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. Leggi su tuttonapoli

Sale ancora verso l’alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Ita ...Asl Roma 1: 18 nuovi casi. Di questi, 9 di rientro dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia e uno dall’Argentario. Quattro casi hanno contatti con il link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescan ...