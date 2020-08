Coronavirus, il bollettino del 21 agosto: in Sicilia 44 contagi, ancora un'impennata dei casi in Italia (+947) (Di venerdì 21 agosto 2020) In Sicilia sono 44 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi. Attualmente i contagiati sono 828: 45 i ricoverati con sintomi (quattro in più di ieri), 8 in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare.... Leggi su feedpress.me

