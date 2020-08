Coronavirus, il bollettino del 21 agosto: 947 nuovi casi in Italia, in Sicilia altri 44 positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Aggiornamento giornaliero per quanto concerne i casi di Coronavirus in Italia e più in particolare in Sicilia.Questo venerdì 21 agosto è senza dubbio stato uno dei giorni estivi in cui si sono registrati più casi, il Ministero della Salute ha confermato 947 nuove positività nell'intero paese. Dal momento in cui è iniziata l'emergenza Covid-19 i casi totali sono 257.065, purtroppo si devono anche registrare nove casi di decesso con le vittime totali che salgono a 35.427. Tra le regioni Italiane ve ne sono anche due che oggi non hanno registrato alcun positivo, trattasi di Valle d'Aosta e Basilicata.Coronavirus, IL bollettino IN ... Leggi su mediagol

