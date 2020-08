Coronavirus – I nuovi casi sfiorano quota 1000, ma c’è un dato positivo: il bollettino aggiornato (Di venerdì 21 agosto 2020) Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia torna a farsi preoccupante, nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 morti, 274 guariti e 947 nuovi casi (dato più alto dal 12 maggio scorso) a fronte di ben 71.996 tamponi effettuati in un solo giorno. Dunque è risultato positivo l’1,31% dei test processati, un dato che non si discosta molto da quello degli ultimi giorni. Le Regioni più colpite sono state la Lombardia con 174 casi, il Lazio con 137 e il Veneto con 116. Nessun caso in Basilicata, mentre solo 2 in Calabria. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 257.065 casi totali 35.427 morti 204.960 ... Leggi su sportfair

