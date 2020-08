Coronavirus, i contagiati sfiorano quota 1000. Ricciardi: l’impennata ahimé la continueremo a vedere (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua a salire il numero dei contagiati in Italia e anche i decessi. L'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute riporta 947 nuovi casi, 9 dcessi, 71.996 tamponi (5446 in meno rispetto a ieri). Ieri i nuovi casi erano stati 845, sei i decessi, e l'incremento dei tamponi rispetto al giorno precedente era stato di 6347 (77.442 tamponi rispetto ai 71.095 di mercoledì). I ricoveri per covid-19 passano in Italia da 883 ieri a 919 oggi (+36), i ricoveri in terapia intensiva da 68 a 69, le persone in isolamento domicliare da 15.063 a 15.690."L'impennata di contagi era un dato prevedibile, perché questa curva riprende le conseguenze dei comportamenti che ci sono stati a partire sostanzialmente con l'apertura e le vacanze" ha detto il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza ... Leggi su ilfogliettone

rtl1025 : ?? In netto rialzo nuovi contagiati e vittime del #Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 642: 239 in pi… - repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Coronavirus Campania, 68 nuovi contagiati, di cui 15 provenienti dall'estero [aggiornamento delle 17:28] - Salvato95551627 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, 68 nuovi contagiati in Regione Campania: il bollettino -