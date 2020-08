Coronavirus, Guerra (Oms): “I bimbi fino a 10 anni si contagiano ma trasmettono meno” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Attualmente sappiamo che i bambini fino a 10 anni circa si contagiano, hanno una carica virale, ma sembra che tramettono in maniera inferiore rispetto ai ragazzi di età maggiore”. Lo ha spiegato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ospite a ‘SkyTg24’, ricordando che in realtà non disponiamo ancora di conoscenze solide su questo tema. “Per i ragazzi dai 10 ai 12 anni – ha continuato Guerra – c’è una ‘montata’ di contagiosità, fino ad arrivare intorno ai 14-16 dove la carica virale e la capacità di contagiare sono equivalenti rispetto all’adulto. Questo è un elemento importante per le misure di ... Leggi su meteoweb.eu

