Coronavirus: grave ma stabile il 17enne in terapia intensiva a Milano (Di venerdì 21 agosto 2020) “E’ stabile” il ragazzo bergamasco di 17 anni Covid-positivo ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano, dove è stato trasferito dall’ospedale Bolognini di Seriate. Per il giovane di Albano Sant’Alessandro “ci sono nei miglioramenti, ma le condizioni sono ancora critiche”, apprende l’Adnkronos Salute da fonti sanitarie. I medici continuano lo “stretto monitoraggio” e stanno “indagando su eventuali concause” che – oltre all’infezione da Coronavirus Sars-CoV-2 – potrebbero avere pesato sull’aggravamento del quadro clinico.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Coronavirus Bergamo: grave 17enne, ricoverato al Policlinico di #Milano - repubblica : 'Il coronavirus è mutato. Ora è più contagioso ma meno grave' - Corriere : Bergamo, grave un diciassettenne : forse contagiato a una festa - infoitinterno : Coronavirus, grave 17enne nel Bergamasco: forse sì è ammalato a una festa di Ferragosto - roberto_onano : RT @Libero_official: #Salvini prepara la denuncia per il premier #Conte: #coronavirus e #migranti, l'accusa più grave -