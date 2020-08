Coronavirus: finisce l’estate boreale e riparte il contagio in Europa, inizia la primavera australe e la pandemia rallenta in Sud America e Sudafrica (Di venerdì 21 agosto 2020) Nell’emisfero nord sta finendo l’estate, e in tutti i Paesi riparte il contagio da Coronavirus che negli ultimi tre mesi aveva bruscamente frenato. Nell’emisfero sud, al contrario, sta iniziando la primavera australe e dopo i rigori dell’inverno che hanno visto il picco più grave del contagio da Covid-19, adesso la situazione inizia a migliorare con un netto rallentamento dei nuovi casi. I dati degli ultimi giorni sono eloquenti: siamo ormai a fine Agosto, nell’emisfero settentrionale le ore di luce si sono sensibilmente ridotte rispetto a Giugno, e nonostante da ormai oltre tre mesi non ci siano più lockdown o limitazioni alla circolazione e alle libertà personali, fino a dieci ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, anche la Miastenia gravis tra le complicanze

Covid-19: scoperta nuova rara complicanza neurologica

