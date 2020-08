Coronavirus, è record di casi in Argentina. Trump: “Vicini al vaccino” (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – L’America Latina è l’area mondiale più colpita dalla pandemia da Coronavirus: i decessi hanno superato, ieri, la soglia di 250mila. Quasi 6,5 milioni i contagi totale nella regione. L‘Argentina ha registrato, sempre ieri, il più alto numero giornaliero di infezioni da Coronavirus: 8.225 nuovi casi, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute argentino. Il Brasile è il secondo paese per casi e morti nel mondo: 3,5 milioni di casi confermati e 112.304 decessi. Il Perù ha registrato oltre 26.000 morti. Il Messico conta 59.106 decessi. “Siamo vicini al vaccino. avremo buone notizie a breve. Abbiamo fatto un lavoro fantastico” contro il Coronavirus: “abbiamo salvato molte ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - seidimassafra : Coronavirus: India, 70mila casi in 24 ore, è record Ministero: oltre 800 mila nuove infezioni dal 7 agosto a oggi (… - BCarazzolo : RT @StefaniaFalone: Coronavirus, nuovo record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus è record Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep