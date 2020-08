Coronavirus, “derivato del colesterolo blocca Sar Cov 2”. Lo studio dell’Università di Torino e di una start-up (Di venerdì 21 agosto 2020) La ricerca per combattere il Coronavirus Sars Cov 2 mette a segno un altro risultato incoraggiane. Un derivato fisiologico del colesterolo sembra bloccare il virus che provoca Covid 19. L’Università di Torino cita gli esiti di una ricerca coordinata da dalla start-up Panoxyvir, spin-off accademica dell’Ateneo subalpino, in cooperazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste e l’Ospedale di Desio/Università di Milano Bicocca. I risultati sono stati pubblicati on line dalla rivista scientifica Redox Biology. “La molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC) – spiega una nota dell’Università – è presente nel nostro corpo come fisiologico prodotto del metabolismo ossidativo del ... Leggi su ilfattoquotidiano

