Coronavirus, De Luca: “Oggi 68 contagi in Campania” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi si registrano 68 nuovi contagi”. Il presidente Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento social del venerdì, ha dato gli ultimi aggiornamenti circa l’emergenza Coronavirus in Campania, anticipando il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Protezione Civile delle ore 17. Continuano a salire dunque i positivi in Campania, “di questi – continua il governatore – 14 nella Asl Napoli 1, 3 provenienti dall’estero, 6 persone contagiate in strutture turistiche in Sardegna e 5 residenti”. Il dato odierno è il più alto in Regione da aprile. L'articolo Coronavirus, De Luca: “Oggi 68 contagi in Campania” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

