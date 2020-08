Coronavirus, De Luca è pronto a chiudere la Campania: “sconcertante che il Nord non abbia fatto i tamponi” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è pronto a chiudere nuovamente la regione. “A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità infraregionale – ha affermato durante una diretta sul suo profilo Facebook. – Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia“. “C’è stata una ripresa dei contagi da Covid-19 in tutt’Italia in questi giorni”, ha dichiarato De Luca durante la diretta. E aggiunge critico: “Ho assistito con sconcerto al fatto che alcune Regioni del Nord abbiano ritenuto di non rendere obbligatorio per ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Tra 15 giorni valuto lo stop della mobilità regionale' #Coronavirusitalia… - ChristianPelos2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Luca: tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni - Virus1979C : Coronavirus Campania, De Luca: 'Troppi contagi al Nord, valutiamo limitazione mobilità tra regioni' -