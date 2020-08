Coronavirus, da oggi tamponi all’aeroporto napoletano di Capodichino (Di venerdì 21 agosto 2020) NAPOLI – Partono oggi i controlli all’aeroporto napoletano di Capodichino con tamponi molecolari per i passeggeri provenienti dall’estero e in particolare rientranti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’attività vedrà impegnato il personale medico dell’Usmaf e il personale sanitario di tutte le Asl della Campania, con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce Rossa. Leggi su dire

