ANSA, - Ancona, 21 AGO - Il Palazzo di Giustizia di Ancona è stato chiuso, dopo che una persona che vi lavora è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una persona con sintomi, tra cui febbre ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, caso positivo in Tribunale Ancona - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus a Bergamo, sono 27 i nuovi casi

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Regione in provincia di Bergamo. I nuovi contagi complessivi in Lombardia con 154, a fronte di 13.757 tamponi effettuati. Dei nuvo positivi, trenta ...

Coronavirus, cinque nuovi casi in provincia di Napoli: due ragazzi rientravano da Malta

Non si fermano in contagi di Coronavirus nella provincia di Napoli: nel mirino Pozzuoli, Torre del Greco e Gragnano. Un dipendente comunale è risultato positivo a Pozzuoli. Per questo motivo, l’uffici ...

