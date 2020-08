Coronavirus, boom di contagi in Italia: “Mai così tanti da maggio” (Di venerdì 21 agosto 2020) Non si arresta in Italia l’impennata di contagi per il Covid-19. “Mantenete le misure di precauzione” avverte l’Istituto superiore di sanità (Iss). Sono 845 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Si tratta, riporta online l’Ansa, di 203 casi in più – il 20 agosto – rispetto ai 642 del giorno precedente. Veneto, Lombardia e Lazio Sei i morti – giovedì 20 agosto – a fronte dei 7 registrati mercoledì. Per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute. Record negativo Il dato dei nuovi contagiati da ... Leggi su velvetgossip

fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - SkyTG24 : Coronavirus, Francia, boom di contagi: 4771 in 24 ore. Germania: record di casi da aprile - fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - ademofonti : RT @rep_roma: Coronavirus, boom di contagi: sono 115 nel Lazio: 75 a Roma. Il 73% d'importazione, 'movida sarda rischio bomba virale' [aggi… - StampaFin : Boom di contagi in Europa, governi escludono nuovi lockdown Nuova giornata di passione in Europa sul fronte dei con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di contagi: sono 115 nel Lazio: 75 a Roma. Il 73% d'importazione, "movida sarda rischio bomba virale" Repubblica Roma Rientrati dall’estero positivi al Covid, I casi tornano a crescere in provincia

Tra i tamponi fatti a chi era alla Capannuccia nessun contagiato. L’appello dell’Asl: «Chi era alla festa si faccia avanti» I contagi tornano a crescere: ieri l’asticella nella nostra provincia si è a ...

Cellino: “Per due balli in discoteca ora tutti positivi al Covid, è peggio di prima”

Anche il Brescia deve fare i conti con un caso di positività al Coronavirus. Si tratta di un calciatore reduce dalle vacanze in Sardegna e asintomatico che subito è stato messo in isolamento domicilia ...

Tra i tamponi fatti a chi era alla Capannuccia nessun contagiato. L’appello dell’Asl: «Chi era alla festa si faccia avanti» I contagi tornano a crescere: ieri l’asticella nella nostra provincia si è a ...Anche il Brescia deve fare i conti con un caso di positività al Coronavirus. Si tratta di un calciatore reduce dalle vacanze in Sardegna e asintomatico che subito è stato messo in isolamento domicilia ...