Coronavirus, bergamasco torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi (Di venerdì 21 agosto 2020) L’odissea è iniziata il 31 marzo per Marco Carrara, 43enne di Albino, che ha anche scritto al premier Conte e solo ieri ha potuto riabbracciare moglie e figli Leggi su lastampa

Adnkronos : #Coronavirus, 17enne bergamasco in terapia intensiva a Milano - repubblica : Coronavirus in Lombardia, bergamasco torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi - LaStampa : L’odissea è iniziata il 31 marzo per Marco Carrara, 43enne di Albino, che ha anche scritto al premier Conte e solo… - Politicks13 : RT @vitcastagna: Angelo (nome di fantasia) mio caro amico, tornato a casa il 10 agosto, dopo mesi in terapia intensiva e riabilitazione, pe… - giovannaconfal4 : RT @vitcastagna: Angelo (nome di fantasia) mio caro amico, tornato a casa il 10 agosto, dopo mesi in terapia intensiva e riabilitazione, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bergamasco Coronavirus, bergamasco torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi La Gazzetta di Mantova Coronavirus, al via tamponi anche a Linate. Attesi 500 passeggeri al giorno

Da oggi anche a Linate tamponi per chi arriva dai paesi a rischio. Compito che si rivela meno arduo rispetto che a Malpensa visto che a Linate sono decisamente meno i voli (due-tre al giorno da lunedì ...

Tamponi in aeroporto a Linate: «Test su base volontaria». Ma un passeggero su due dice no

È partita oggi anche all'aeroporto di Linate l'attività di tamponi per la diagnosi di Covid-19 sui passeggeri provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Dai 4 Paesi, considerati a rischio dall'or ...

