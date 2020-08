Coronavirus, Bassetti: «Stiamo esagerando con gli allarmismi, non c’è emergenza ospedaliera» (Di venerdì 21 agosto 2020) Negli ultimi due giorni, i nuovi contagi sono raddoppiati: dai 403 casi individuati il 18 agosto, si è passati agli 805 di ieri. Ma la pandemia del Coronavirus sembra non preoccupare Matteo Bassetti che, ai microfoni di Omnibus su La7, sostiene che in Italia si sta «esagerando con gli allarmismi». Il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova invita a «guardare i numeri con senso medico prima che critico». «Abbiamo circa 16.000 contagiati attivi in questo momento, circa 800 persone con sintomi e 60 in terapia intensiva. Mi pare evidente che rispetto a marzo e aprile, quando i numeri erano all’opposto e la grande maggioranza dei contagiati erano sintomatici e in ospedale, la situazione si sia rovesciata – dice -. Siamo di fronte ... Leggi su open.online

