Coronavirus, aumento dei positivi: bollettino del 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) bollettino dei nuovi casi di Coronavirus aggiornato al 21 agosto. Aumentano i positivi (+664) e il dato odierno è il maggiore registarto dopo il 14 maggio Aggiornamento dati casi Coronavirus del 21 agosto. Secondo il nuovo bollettini sono aumentati i ricoveri (+36) e i positivi attuali (+664). I contagi certi ad oggi sono 16.678, con un aumento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

