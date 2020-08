Coronavirus, aumentano i casi in provincia di Latina: 26 nuovi contagi, ecco dove (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime ore in provincia di Latina. Di questi, 25 sono trattati a domicilio mentre un contagio è in fase di valutazione. Asl Latina, 26 nuovi casi: ecco dove sono stati registrati I contagi sono così distribuiti: Aprilia (4), Cori (1), Fondi (3), Gaeta (1), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (11). I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientro dall’estero e dalla Sardegna. Si registrano anche 4 nuovi casi positivi non residenti in provincia. Fortunatamente nessun decesso nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

