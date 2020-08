Coronavirus, Altamedica: “Disposti a fare tamponi gratis per i giovani al rientro dalla movida” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – “Siamo a disposizione per eseguire tamponi gratuiti in strutture drive-in in questo periodo di emergenza, sui ragazzi dai 18 ai 25 anni che rientrano dalle zone della movida. Chiediamo alla Regione Lazio di essere immediatamente autorizzati ad eseguire i test Covid senza limitazioni per tutti”. Così il Gruppo Sanitario Altamedica in una lettera inviata alla Regione Lazio. Leggi su dire

