Coronavirus, a Manchester polizia interrompe party con 200 persone – VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Nonostante le misure anti Coronavirus, in una villetta di Manchester più di 200 persone hanno fatto festa. Un VIDEO mostra la polizia che fa irruzione all’interno dell’abitazione Nel Regno Unito, la situazione relativa al Coronavirus è in netto peggioramento. Così come nel resto d’Europa, i numeri sono in aumento e si teme una seconda ondata. … L'articolo Coronavirus, a Manchester polizia interrompe party con 200 persone – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Manchester Coronavirus, la polizia fa irruzione: in una casa di Manchester festa con 200 invitati Repubblica TV Coronavirus, ondata di contagi tra i calciatori: allarme per l’inizio della Serie A

La Serie A torna a fare i conti con il Coronavirus a un mese dall’inizio della stagione 2020/21. La lista dei giocatori che hanno contratto il Covid-19 - pur se ...

Petagna positivo al coronavirus. Covid anche per due del Torino

La Serie A torna a fare i conti con il Coronavirus a un mese dall'inizio della stagione 2020/21. La lista dei giocatori che hanno contratto il Covid-19 - pur se ...