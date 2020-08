Coronavirus: +947 nuovi casi, +9 morti, +36 ricoveri (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano ad aumentare di centinaia i casi di nuovi positivi al Coronavirus. Dai +642 di due giorni fa si è passati ai +845 di ieri e ai +947 di oggi. Si torna, dunque, a sfiorare i mille nuovi casi al giorno tra l'altro a fronte di meno tamponi effettuati, infatti ieri erano stati 77.442, oggi 71.996. Il totale dei casi, dunque, dall'inizio della pandemia, sale a 257.065.Per quanto riguarda i morti, si sono registrati 9 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 35.427. La stragrande maggioranza degli attualmente positivi, che sono in tutto 16.678 (+664 da ieri), sono in isolamento domiciliare: sono infatti 15.690 le persone positive che si curano in casa perché hanno sintomi lievi o sono ... Leggi su blogo

