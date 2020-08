Coronavirus, 8 nuovi casi ad Aversa: il totale dei positivi sale a 20 (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Aversa (Ce) – Salgono i contagi ad Aversa. Nella città normanna si registrano otto nuovi casi di positività al Covid-19 e quindi in totale si arriva a 20 come comunica lo stesso sindaco Alfonso Golia. “Ci è stata comunicata la positività di 8 nuovi tamponi, quindi i casi di Coronavirus attivi nella nostra città sono saliti a 20. Stannoo tutti abbastanza bene, sono per la gran parte giovani asintomatici anche se c’è qualcuno che ha febbre e lievi difficoltà respiratorie. Come sapete nella serata di ieri ho deciso di ripristinare l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto e oggi ho chiesto alle forze ... Leggi su anteprima24

