Coronavirus, 6 positivi al Billionaire di Flavio Briatore (Di venerdì 21 agosto 2020) Il celebre locale di Porto Cervo alle prese con il Coronavirus. Al Billionaire di Briatore 6 positivi tra lo staff, un centinaio di persone in autoisolamento preventivo. Uno dei simboli della movida costretto a chiudere i battenti. Parliamo del Billionaire, il celebre locale in Costa di Smeralda di proprietà dell’imprenditore Flavio Briatore. Secondo quanto riportato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

