Coronavirus, 3650 nuovi casi in Spagna: più di mille solo a Madrid. Nuovo record in Croazia: 265 positivi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) L’aumento del contagio da Coronavirus in Spagna non si arresta: oggi sono 3.650 i nuovi casi, 300 in più del bollettino di giovedì, con altri 25 morti. Il numero maggiore di positivi nelle ultime 24 ore si registra a Madrid, con 1.199, seguita dai Paesi Baschi con 685. Anche in Croazia, un’altra meta delle vacanze degli italiani, la pandemia sembra avere ripreso vigore: oggi si sono registrati 265 nuovi contagi da Coronavirus, Nuovo record giornaliero, a fronte peraltro di un numero di test giornalieri relativamente basso. Venerdì il Regno Unito ha registrato invece 1.033 nuovi casi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lima, 14 ago 10:29 - (Agenzia Nova) - Il ministero della Salute del Perù ha aggiornato il dato dei contagi da nuovo coronavirus, aggiungendo altri 9.441 casi ai 498.555 confermati mercoledì. Il numero ...

Giacarta, 14 ago 08:00 - (Agenzia Nova) - L’Indonesia deve sfruttare la situazione di crisi causata dalla pandemia di coronavirus per rilanciare la prima economia del Sud-est asiatico tramite una radi ...

