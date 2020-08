Coronavirus, 21 agosto: si va verso i mille positivi, c’è anche un neonato (Di venerdì 21 agosto 2020) Il bollettino del 21 agosto sul Coronavirus in Italia, diramato dal Ministero della Salute. I contagi non riescono più a scendere. Sale ancora il numero dei contagi in Italia: i mille sono ad un passo. Oggi 947 nuovi casi e 9 morti Secondo i calcoli della Fondazione Gimbe i contagiati in Italia sono aumentati di oltre il 140% nell’ultimo mese. Il confronto è con i 3.399 nuovi casi rilevati dal 12 al 18 agosto contro i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio. Continuano le tensioni e le polemiche sulleelezioni regionalie sulla riapertura delle scuole. Il consulente ministeriale Walter Ricciardi corregge il tiro dopo le dichiarazioni di ieri in cui metteva a serio rischio la riapertura delle scuole: “Adesso è possibile riaprire le ... Leggi su chenews

