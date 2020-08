Coronavirus, 17enne in terapia intensiva a Milano. Già sottoposti a tamponi familiari e amici che erano alla festa in piscina a Bergamo (Di venerdì 21 agosto 2020) Si saprà oggi se il 17enne, originario di Albano San’Alessandro (Bergamo), è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano a causa del Coronavirus oppure per un’altra patologia. Il ragazzo, risultato comunque positivo al test per Sars Cov 2, aveva febbre e problemi intestinali lunedì. Le sue condizioni hanno preoccupato i genitori che lo hanno portato in ospedale a Seriate dove le sue condizioni sono precipitate. Per questo è stato deciso il trasferimento al Policlinico. Il giovane, senza apparenti patologie pregresse, aveva partecipato a una festa in piscina a Ferragosto con altri 20 ragazzi. Tutti quanti sono stati rintracciati, grazie alla collaborazione dei genitori del ragazzo, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

