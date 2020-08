Cormezz: Sokratis ha chiesto all’Arsenal di liberarlo per il Napoli (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo l’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si sta muovendo su più trattative per quanto riguarda la difesa in attesa di riuscire a vendere Koulibaly In attesa del rilancio del City per Koulibaly si lavora su Gabriel ma c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal. L’intreccio di mercato con i Gunners coinvolge anche Sokratis: c’è stato un contatto telefonico con Gattuso, compagno di squadra al Milan che vinse lo scudetto nel 2011. Sokratis va in scadenza di contratto fra dieci mesi, sta provando a convincere l’Arsenal a liberarlo accontentandosi del risparmio dell’ingaggio. Il difensore greco potrebbe così firmare (se il Napoli affonderà il colpo) ... Leggi su ilnapolista

