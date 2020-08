Controlli Polizia Ferroviaria: da inizio estate oltre 200 arresti (Di venerdì 21 agosto 2020) Identificate oltre mezzo milione di persone Roma – “543.250 identificati, 201 arrestati e 1.933 indagati. 8,6 kg di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e hashish: e’ questo il bilancio dei Controlli della Polizia Ferroviaria dal 1 giugno al 20 agosto”. Cosi’ in una nota la Polizia Ferroviaria. “45.251 le pattuglie impegnate nelle stazioni, 2.222 i servizi di scorta a bordo treno, per un totale di 4.823 treni scortati. 2.782 i servizi antiborseggio, 1.527 le contravvenzioni elevate, 767 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 230 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Il controesodo – prosegue la nota – ha visto un ... Leggi su romadailynews

Sarebbe stato preferibile fare controlli mirati sui locali dove non si rispettano le norme di sicurezza. Sarebbe stato più serio e non sarebbe stato ridicolizzato lo Stato italiano. Il capo della ...

Nascondeva droga sotto il gubbino fingendo di essere incinta, arrestata 23enne a Catanzaro

All’atto del controllo i poliziotti notavano che la donna ... effettuato dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica dava esito positivo. La donna, in stato di arresto, al termine ...

