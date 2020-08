Controlli anticaporalato, arrestato imprenditore agricolo di Mesagne Carabinieri (Di venerdì 21 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: A Brindisi, nell’ambito di mirato servizio di controllo, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo della task force anti-caporalato, costituita dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, in ossequio alle disposizioni del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, al fine di contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Brindisi, hanno tratto in arresto un 40enne di Mesagne, per detenzione abusiva di arma clandestina e proceduto alla contestuale denuncia in stato di libertà dello stesso, per violazione degli obblighi al testo unico salute e sicurezza dei luoghi ... Leggi su noinotizie

